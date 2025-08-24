PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Bedrohung mit größerem Polizeieinsatz ---

Diepholz (ots)

Am Samstagabend gerieten bei einem Streit im Rahmen häuslicher Gewalt die 56-jährigen Vater und Mutter in der Hindenburgstraße in Bassum aneinander. Der Sohn meldete den Streit und auch eine körperliche Auseinandersetzung der Polizei. Der Vater soll auch eine Schusswaffe zu Hause haben. Auch sollen sich in dem Haus mehrere Familienangehörige, darunter Kinder, aufhalten.

Die Polizei hat aufgrund des geschilderten Sachverhaltes schnell mehrere Streifenwagen zusammengezogen. In einem Telefongespräch konnte der 56-Jährige zum Verlassen des Hauses aufgefordert werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ehefrau erlitt bei dem Streit leichte Verletzungen, sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Alle anderen Familienmitglieder bleiben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

