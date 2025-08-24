Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 2 ---

Der zweite Markttag des Brokser Heiratsmarktes begann mit dem Festumzug zum Marktjubiläum. Rund 10000 Zuschauer säumten die Strecke des Umzuges und feierten fröhlich. Die Polizei verzeichnete einen Festumzug ohne besondere Vorkommnisse. Nach dem Umzug wurde auf dem Marktgelände weiter gefeiert. Am Abend verlagerte sich das Marktgeschehen in die Zelte. Hier wurde bis in die Nacht ausgelassen gefeiert. Im Laufe des Abends und der Nacht kam es zu veranstaltungstypischen Einsätzen. Neben einigen Streitereien kam es zu 6 Körperverletzungen, wobei eine Person durch einen Schlag mit einem Schlagring schwerer verletzt wurde. Die Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Vier Personen erhielten aufgrund auffälligen Verhaltens einen Platzverweis. Insgesamt verlief der zweite Markttag aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig.

