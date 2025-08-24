PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 2 ---

Diepholz (ots)

Der zweite Markttag des Brokser Heiratsmarktes begann mit dem Festumzug zum Marktjubiläum. Rund 10000 Zuschauer säumten die Strecke des Umzuges und feierten fröhlich. Die Polizei verzeichnete einen Festumzug ohne besondere Vorkommnisse. Nach dem Umzug wurde auf dem Marktgelände weiter gefeiert. Am Abend verlagerte sich das Marktgeschehen in die Zelte. Hier wurde bis in die Nacht ausgelassen gefeiert. Im Laufe des Abends und der Nacht kam es zu veranstaltungstypischen Einsätzen. Neben einigen Streitereien kam es zu 6 Körperverletzungen, wobei eine Person durch einen Schlag mit einem Schlagring schwerer verletzt wurde. Die Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Vier Personen erhielten aufgrund auffälligen Verhaltens einen Platzverweis. Insgesamt verlief der zweite Markttag aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 16:18

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 1 und Umzug ---

    Diepholz (ots) - Am Freitag begann nach der Eröffnung um 15.00 Uhr der diesjährige Brokser Heiratsmarkt. Nach der Eröffnung begaben sich bereits viele Besucher auf das Marktgelände. Im Laufe des Abends füllten sich auch die Festzelte. Die vielen Besucher gleich am ersten Markttag feierten ausgelassen bis zur Sperrstunde. Die Polizei verzeichnete einen überwiegend ruhigen Markttag. Insgesamt musste die Polizei bei ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 12:48

    POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 23.08.2025

    Diepholz (ots) - Fahren unter Alkoholeinfluß Ein 39-jähriger Mann aus Diepholz befuhr am Samstag gegen 00:35 Uhr mit seinem PKW in Diepholz die Straße Ovelgönne, wo er von der Polizei angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, daß der Mann deutlich unter dem Einfluß von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:11

    POL-DH: --- Weyhe - Motorradfahrer nach Unfallflucht gesucht ---

    Diepholz (ots) - Die Polizei in Weyhe sucht einen Motorradfahrer, der am späten Donnerstagabend in Erichshof, Lange Reihe, einen Pkw beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist. Gegen 23.40 Uhr befuhr der Unbekannte mit seinem Motorrad die Straße Lange Reihe. Er kam aus unbekannten Gründen zu weit nach rechts und kollidierte bzw. touchierte einen auf dem Seitenstreifen geparkten Pkw VW-Polo. Anschließend setzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren