Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Küchenbrand in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Um 01:00 Uhr heute Morgen wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einer unklaren Rauchentwicklung in der Heinrichstraße alarmiert. Ursache war unbeaufsichtigtes Essen in einer Pfanne in einer Erdgeschosswohnung. In der Wohnung befanden sich zwei Personen. Eine der beiden hatte bereits einen Löschversuch unternommen und sich anschließend ins Freie begeben. Die andere Person musste durch Einsatzkräfte unter Atemschutz geweckt und gerettet werden.

Die Brandstelle wurde endgültig gelöscht, die Wohnung belüftet und kontrolliert. Beide Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut und konnten im weiteren Verlauf des Einsatzes durch die Polizei einer Unterbringung zugeführt werden, da die Brandwohnung unbewohnbar ist.

An dem Einsatz waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell