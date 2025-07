FW Bremerhaven: Feuerwehr pumpt Wasser aus Schiff

Bremerhaven (ots) - Gegen 18:50 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bremerhaven zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Neuelandstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einem dreigeschossigen Wohngebäude zu einem Brand im 1. Obergeschoss gekommen war. Alle Bewohner befanden sich bereits im Freien und in Sicherheit. Zwei Trupps unter Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung im Inneren der betroffenen Wohnung eingesetzt. Ein weiterer ...

