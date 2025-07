Polizei Bochum

POL-BO: Sicher in den Urlaub: Polizei berät am 11. Juli rund um den Ferienreiseverkehr

Herne (ots)

Mit dem Auto in den Urlaub? Ja, aber sicher! Was Reisende beachten sollten, erklären Teams der Verkehrsunfallprävention und der Kriminalprävention/ Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum am Freitag, 11. Juli, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeschäftes an der Holsterhauser Straße 200 in Herne.

Was muss man bei langen Autofahrten beachten? Wie wird das Gepäck im Auto am besten gesichert? Was ist bei der Sicherung von Wertsachen wichtig? Diese und viele andere Fragen beantworten die Polizistinnen und Polizisten gern.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell