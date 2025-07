Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand

Bremerhaven (ots)

Gegen 18:50 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bremerhaven zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Neuelandstraße 21 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einem dreigeschossigen Wohngebäude zu einem Brand im 1. Obergeschoss gekommen war. Alle Bewohner befanden sich bereits im Freien und in Sicherheit.

Zwei Trupps unter Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung im Inneren der betroffenen Wohnung eingesetzt. Ein weiterer Trupp bekämpfte das Feuer von außen. Während der Löscharbeiten konnte eine verängstigte Katze aus einer der Wohnungen gerettet und unversehrt ins Freie gebracht werden.

Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf andere Bereiche des Gebäudes verhindert und der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell