Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gewitter über Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Das gegen 19:30 Uhr über Bremerhaven hinwegziehende Gewitter hatte heute insgesamt vier Feuerwehreinsätze zur Folge. Hierbei handelte es sich um zwei Blitzeinschläge in Wohnhäuser, eine ausgelöste Brandmeldeanlage und einen Verkehrsunfall auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel. Da die Intensität des Gewitters nicht genau vorhersehbar war, wurde zur Vorbereitung auf der zentralen Feuerwehrwache, durch sich zufällig auf der Wache befindliche Führungskräfte, ein Stab für außergewöhnliche Ereignisse gebildet. Die Leitstelle Unterweser-Elbe wurde mit sich eigentlich im Dienstfrei befindlichen Personal personell verstärkt. Des Weiteren wurden alle drei freiwilligen Feuerwehren zur Bereitstellung in ihre Gerätehäuser alarmiert. Die freiwillige Feuerwehr Lehe wurde zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr Weddewarden bei einem Blitzeinschlag in ein Wohngebäude im Schierholzweg eingesetzt, da beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr in Paralleleinsätzen gebunden waren. Bei den Einsätzen konnte nach kurzer Erkundung Entwarnung gegeben werden. Die Intensität des Gewitters viel glücklicherweise geringer aus als zunächst angenommen, so dass die getroffenen Maßnahmen gegen 21:00 Uhr zurückgenommen werden konnten.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell