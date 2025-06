Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus PKW

Queidersbach/Krickenbach (ots)

Zwei Mitfahrerparkplätze im südwestlichen Teil des Landkreises Kaiserslautern wurden von Dieben aufgesucht.

Ein Fahrzeugeigentümer aus Bann stellte sein Auto am Dienstagabend auf dem Parkplatz am Rande der L472, beim Ortsausgang der Gemeinde Queidersbach ab. Am nächsten Morgen kehrte der Autobesitzer zu seinem Fahrzeug zurück. Zwischenzeitlich hatten Diebe eine Scheibe zerstört, Gegenstände aus dem PKW entwendet und den Fahrzeuglack zerkratzt.

Im ungefähr gleichen Zeitraum schlugen Diebe in der Nachbargemeinde Krickenbach zu. Sie gingen beim Mitfahrerparkplatz an der B270 das Auto eines Fahrzeugbesitzers aus Schopp an. Hierbei wurden ebenfalls die Fahrzeugscheibe zerstört und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von vorläufig geschätzten 2000 Euro. Der oder die Täter sind bisher noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Kaiserslautern per Email unter kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 - 369 13312 entgegen.|re

