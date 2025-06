Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnhaus abgebrannt

Nanzdietschweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen brannte in der Kurpfalzstraße ein Haus. Anwohner meldeten kurz vor 2 Uhr das Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand, da das Haus nicht bewohnt war. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern übernahm die Ermittlungen. Ein Sachverständiger wird hierzu in den nächsten Tagen den Brandort untersuchen. |elz

