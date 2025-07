Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Bremerhaven um 10:20 Uhr mit dem Rüstzug zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 27 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Geestemünde und Wulsdorf, alarmiert. Gemeldet wurde ein Unfall mit einer eingeklemmten Person nach einer Kollision zwischen einem PKW mit Wohnwagen und einem LKW. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich keine Person mehr in den Fahrzeugen. Eine leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und vorsorglich in eine Klinik transportiert. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 17 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Absicherung der Unfallstelle wurde auch der Brandschutz sichergestellt. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung ist die BAB 27 in Fahrtrichtung Bremen weiterhin voll gesperrt.

