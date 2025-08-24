PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Ein 75-jähriger Radfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Oppenweher Straße tödlich verletzt worden.

Die 45-jährige Fahrerin eines Wohnmobils befuhr die Oppenweher Straße in Richtung Wagenfeld. Der 75-jährige Radfahrer querte die Oppenweher Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, in Richtung Am Gottesgraben. Trotz sofortiger Bremsung konnte die Wohnmobilfahrerin einen Zusammenprall nicht verhindern. Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine Reanimation durch die Rettungskräfte und einen Notarzt blieb erfolglos. Die Fahrerin des Wohnmobils blieb unverletzt, stand aber unter Schock.

Die Oppenweher Straße musste für die Unfallaufnahme und Ermittlungen der Polizei für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

