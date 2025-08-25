PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barver - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Sulinger Straße (B 214) wurden am Sonntagnachmittag gegen 15.35 Uhr insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt.

Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Sulinger Straße in Richtung Sulingen. Aus noch unbekannten Gründen geriet er mit seinem Pkw langsam nach links auf die Gegenfahrspur. Er touchierte zunächst den entgegenkommenden Pkw eines 45-jährige Fahrers und kollidierte dann frontal mit dem Pkw eines 82-jährigen Fahrers. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde die Beifahrerin im Pkw des 82-Jährigen schwer verletzt. Sie und auch alle anderen leicht verletzten Fahrer mussten zunächst vom Rettungsdienst versorgt und dann in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 34000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz

