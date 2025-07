Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Blaulicht-Action-Day 2025 begeistert mit spektakulären Übungen und starken Botschaften

Northeim (ots)

37574 Einbeck, Festplatz an der Twetge, Samstag, 28.06.2025 EINBECK (mil) -

Mit realitätsnahen Szenarien, modernster Technik und einer geballten Ladung Teamgeist fand am vergangenen Wochenende der zweite Blaulicht-Action-Day in Einbeck statt - ein voller Erfolg mit rund 40 aktiven Teilnehmenden und 300 begeisterten Besucherinnen und Besuchern.

Ziel der Veranstaltung war es, die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen von Polizei, Feuerwehr, THW, DLRG und Rettungsdiensten erlebbar zu machen. In fünf praxisnahen Stationen konnten die Teilnehmenden nach den Grußworten der Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Northeim, Marina Vieth, ihr Wissen und Können unter realitätsnahen Bedingungen trainieren: Bei der Station der DLRG ging es unter Anleitung der ausgebildeten Strömungsretter durch ein spektakuläres Abseilen ins Gewässer, um dort eine Personensuche mit anschließender Rettung aus dem Wasser durchzuführen. Bei dem kniffligen THW-Parcours mussten Hindernisse mithilfe technischer Geräte überwunden werden - hier zählte vor allem Präzision, Teamwork und Kommunikation. An der Station der Polizei wurde nach einem kurzen aber intensiven Warm-Up der richtige Einsatz von Kommunikation (verbal und nonverbal), der Umgang mit Pfefferspray, das Anlegen von Handfesseln sowie das Lösen von Sitzblockaden praxisnah geübt. ASB, DRK und die Johanniter-Unfall-Hilfe stellten die Teilnehmenden ebenfalls unter körperlichen Stress - die Aufgabe: lebenserhaltende Maßnahmen und schnelle, aber saubere Wundversorgung. An der letzten Station schlüpften die Teilnehmenden nicht nur in die Rolle einer Feuerwehrkraft, sondern auch in ihre Einsatzkleidung. Darin lernten sie den sicheren Umgang mit den Einsatzmitteln und mussten anschließend eine brennende Feuerstelle eigenständig löschen.

Trotz der hohen Temperaturen fieberten nicht nur Teilnehmende und Besuchende sondern auch die ausrichtenden Blaulichtorganisationen auf den Höhepunkt des Tages hin: das gemeinsame Abschlussszenario. Eine inszenierte Klimademonstration mit Gegenprotest eskalierte zu einer Lage mit körperlicher Gewalt, Stress und Pyrotechnik. Hier konnten die Teilnehmenden in ihren zugewiesenen Rollen als Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst das zuvor Gelernte realitätsnah anwenden und mussten unter Zeitdruck Entscheidungen treffen.

Die Resonanz war durchweg positiv: Glückliche und zufriedene Teilnehmende, die mit einem realistischen Einblick in die Arbeit der Blaulichtorganisationen nach Hause gingen, sowie ein dankbares Publikum machten den Blaulicht-Action-Day 2025 zu einer rundum gelungenen Veranstaltung.

Veranstalter und Einsatzkräfte bedanken sich bei allen Helfenden, Beteiligten und Gästen - mit dem Blaulicht-Action-Day wurde nicht nur Interesse geweckt, sondern auch das wichtige gesellschaftliche Engagement für Sicherheit und Zusammenhalt erlebbar gemacht.

