PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Verkehrsunfallflucht Polizei sucht Zeugen - Bassum, Pkw und landwirtschaftliches Gespann kollidieren ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Ein 61-jähriger Radfahrer befuhr am Freitagabend gegen 22.00 Uhr die Lange Straße in Richtung Bremer Eck. Als ihm zwei Radfahrer, Frau und Mann, entgegenkamen, musste er nach eigenen Angaben ausweichen und prallte dabei gegen einen Laternenpfahl. Er stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau hielt kurz an, um dann zusammen mit dem Mann weiter zu fahren. Der Gestürzte beschreibt die Frau als ca. 35 Jahre alt, dunkle Haare mit und dunkler Jacke. Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, bittet die Frau, ihren Begleiter und Zeugen des Unfalles sich zu melden.

Bassum - Kollision mit Trecker

In Klein Hollwedel wollte am Montagmittag gegen 14.40 Uhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw in einer Linkskurve ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Was sie nicht erkannte, das Gespann war bereits im Abbiegevorgang nach links. Beide kollidierten, wobei die 55-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von zusammen ca. 40000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 08:33

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 4 ---

    Diepholz (ots) - Der vierte Markttag des Brokser Marktes begann um 14.00 Uhr mit der Öffnung der Stände, Buden und Fahrgeschäfte. Gleich zu Beginn füllte sich das Marktgelände und es waren viele Besucher unterwegs. Das änderte sich auch am Abend nicht. In den Zelten feierten viele Besucher bis kurz nach Mitternacht. Für die Polizei verlief auch der vierte Markttag überwiegend ruhig. Eine alkoholbedingt hilflose ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:04

    POL-DH: --- Hüde - Sachbeschädigung an vier Motorrädern ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte haben am Sonntagmittag zwischen 14.05 Uhr und 15.10 Uhr in der Hafenstraße in Hüde vier Motorräder beschädigt. Der oder die Unbekannten sprühten Bauschaum in die Auspuffanlagen der Motorräder. Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, bittet um Hinweise. Da die Motorräder auf dem Seitenstreifen der Hafenstraße Nähe Durchgang zum ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:10

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 3 ---

    Diepholz (ots) - Am dritten Markttag begann das Marktgeschehen bereits um 11.00 Uhr. Im Laufe des Tages füllte sich der Markt überwiegend mit Familien. Traditionell wird der Sonntag überwiegend von Familien für einen Marktbesuch genutzt. Die Polizei zeigte, wie auch an den bisherigen Tagen Präsenz und verzeichnete tagsüber keine besonderen Vorkommnisse. Im Laufe des Abends und bis in die Nacht füllten sich dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren