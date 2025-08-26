Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Verkehrsunfallflucht Polizei sucht Zeugen - Bassum, Pkw und landwirtschaftliches Gespann kollidieren ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Ein 61-jähriger Radfahrer befuhr am Freitagabend gegen 22.00 Uhr die Lange Straße in Richtung Bremer Eck. Als ihm zwei Radfahrer, Frau und Mann, entgegenkamen, musste er nach eigenen Angaben ausweichen und prallte dabei gegen einen Laternenpfahl. Er stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau hielt kurz an, um dann zusammen mit dem Mann weiter zu fahren. Der Gestürzte beschreibt die Frau als ca. 35 Jahre alt, dunkle Haare mit und dunkler Jacke. Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, bittet die Frau, ihren Begleiter und Zeugen des Unfalles sich zu melden.

Bassum - Kollision mit Trecker

In Klein Hollwedel wollte am Montagmittag gegen 14.40 Uhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw in einer Linkskurve ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Was sie nicht erkannte, das Gespann war bereits im Abbiegevorgang nach links. Beide kollidierten, wobei die 55-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von zusammen ca. 40000 Euro.

