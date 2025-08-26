Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 4 ---

Diepholz (ots)

Der vierte Markttag des Brokser Marktes begann um 14.00 Uhr mit der Öffnung der Stände, Buden und Fahrgeschäfte. Gleich zu Beginn füllte sich das Marktgelände und es waren viele Besucher unterwegs. Das änderte sich auch am Abend nicht. In den Zelten feierten viele Besucher bis kurz nach Mitternacht.

Für die Polizei verlief auch der vierte Markttag überwiegend ruhig. Eine alkoholbedingt hilflose Person lehnte eine ärztliche Versorgung ab und war sehr unkooperativ. Kurz nach seiner Entlassung zündete er, in unmittelbarer Nähe zum Markt, einen Strohballen an. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der alkoholisierte Mann, Test 2,7 Promille, erhielt von der Polizei einen Platzverweis und verließ endgültig den Markt. Ganz so einsichtig war ein weiterer Marktbesucher nicht. Als er und sein Freund randalierten, erhielten beide einen Platzverweis. Beide waren stark alkoholisiert. Als der Mann dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell