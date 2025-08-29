Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwaförden - Festnahmen nach Wohnungseinbruch ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zu Freitag gegen 00.10 Uhr hat die Polizei in Schwaförden drei Wohnungseinbrecher festgenommen.

Kurz nach Mitternacht waren die drei 19- und 20-Jährigen in eine Wohnung in der Hauptstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in die Wohnung. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei rief. Die drei Einbrecher verließen noch vor dem Eintreffen der Polizei die Wohnung und flüchteten zu Fuß in den Ort. Aufgrund der Personenbeschreibung des Zeugen konnten alle Drei noch im Nahbereich von der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Die drei jungen Männer wurden zur Dienststelle verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell