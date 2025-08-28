PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen unterwegs

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Mittwoch, 27.08.2025, 16.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim ein Auto, welches rote Kennzeichen angebracht hatte.

Bei der Kontrolle konnte der 24-jährige Göttinger keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem gab er an sich die Kennzeichen geliehen zu haben. Dabei hatte seine Fahrt nicht den Zweck einer Überführungs- oder Probefahrt.

Gegen den Göttinger wurden ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

