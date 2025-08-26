PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Quadfahrer nach Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Sollingstraße, Montag, 25.08.2025, 19.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 60-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw am gestrigen Abend die Sollingstraße aus Richtung Ellierode kommend in Richtung Lichtenborn und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die Zufahrtsstraße zur B241 abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden, bevorrechtigten 26-jährigen Quadfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Quadfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 07:58

    POL-NOM: Fahrzeugführerin übersieht Fußgängerin

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 25.08.2025, 09.00 Uhr NORTHEIM (mil)- Eine 30-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Am Münster. Auf Höhe der Einmündung zum Zwinger übersah sie die in gleiche Richtung laufende 30-jährige Fußgängerin, welche auf Grund einer Baustelle statt auf dem Bürgersteig, auf der Fahrbahn lief. Die Autofahrerin touchierte mit dem ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 07:38

    POL-NOM: Angeschlossenes Fahrrad entwendet

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Freitag, 22.08.2025, 15.30 Uhr - Montag, 25.08.2025, 07.10 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine unbekannte Person entwendete im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen ein blau-silbernes Fahrrad der Marke Terra Fox (Wert ca. 400,00 Euro), welches an einem Fahrradständer am Northeimer Bahnhof angeschlossen war. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Fahrrades oder ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:13

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Alleestraße, Bella Clava, Freitag, der 22.08.2025, 15:20 Uhr. Eine 47-jährige befuhr mit ihrem Pkw die Alleestraße in Uslar in Fahrtrichtung Bella Clava. In Höhe der Stadtwerke musste diese verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender, bislang unbekannter Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und touchierte bei einem Ausweichmanöver das Fahrzeugheck des vorausfahrenden Pkw. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren