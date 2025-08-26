Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Quadfahrer nach Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Sollingstraße, Montag, 25.08.2025, 19.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 60-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw am gestrigen Abend die Sollingstraße aus Richtung Ellierode kommend in Richtung Lichtenborn und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die Zufahrtsstraße zur B241 abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden, bevorrechtigten 26-jährigen Quadfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Quadfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell