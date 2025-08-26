PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Angeschlossenes Fahrrad entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Freitag, 22.08.2025, 15.30 Uhr - Montag, 25.08.2025, 07.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine unbekannte Person entwendete im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen ein blau-silbernes Fahrrad der Marke Terra Fox (Wert ca. 400,00 Euro), welches an einem Fahrradständer am Northeimer Bahnhof angeschlossen war.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Fahrrades oder der unbekannten Person geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

