PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Sohlingen, Bleichstraße, (Ecke Feldstraße), zwischen Freitag, dem 22.08.2025, 13:30 Uhr und Samstag, dem 23.08.2025, 17:15 Uhr. Unbekannte Täter zerkratzten mittels unbekanntem Gegenstand die rechte Seite des PKW einer 30- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:02

    POL-NOM: "Spiegelklatscher" auf der B3 - Verursacher flüchtig

    Northeim (ots) - Northeim 37154 Northeim, Bundesstraße 3, Sonntag 24.08.2025, 19.05 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine unbekannte Person befuhr mit einem bislang nicht näher bekannten Pkw die Bundesstraße 3 von Sudheim in Richtung Nörten-Hardenberg und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein vor der 53-jährigen Geschädigten fahrender Pkw konnte dem Verursacher noch rechtzeitig ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:37

    POL-NOM: Alkoholisierter Mann kam Platzverweis nicht nach - Nacht im Gewahrsam

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Vogts Teich, Sonntag, 24.08.2025, 04.41 Uhr NORTHEIM (mil) - Am vergangenen Sonntag wurde der Polizei Northeim eine Ruhestörung durch lautes Geschrei auf einem Spielplatz an der o.g. Örtlichkeit gemeldet. Die eingesetzten Beamten trafen dort auf eine mehrköpfige Personengruppe. Eine Person aus dieser Gruppe, ein 21-jähriger Mann, ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:29

    POL-NOM: Verschlossener E-Scooter entwendet

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Samstag, 23.08.2025, 17.30 Uhr - Sonntag, 24.08.2025, 00.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es im Tatzeitraum vom Samstagnachmittag bis Sonntagnacht am Bahnhof in Northeim. Der 18-jährige Geschädigte schloss seinen E-Scooter ordnungsgemäß an einem Fahrradständer an und verließ den Bahnhof. Als er am Sonntag gegen halb eins wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren