POL-NOM: Sachbeschädigung
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Sohlingen, Bleichstraße, (Ecke Feldstraße), zwischen Freitag, dem 22.08.2025, 13:30 Uhr und Samstag, dem 23.08.2025, 17:15 Uhr. Unbekannte Täter zerkratzten mittels unbekanntem Gegenstand die rechte Seite des PKW einer 30- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
