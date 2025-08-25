POL-NOM: Sachbeschädigung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Samstag, 23.08.2025, 17.30 Uhr - Sonntag, 24.08.2025, 00.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es im Tatzeitraum vom Samstagnachmittag bis Sonntagnacht am Bahnhof in Northeim. Der 18-jährige Geschädigte schloss seinen E-Scooter ordnungsgemäß an einem Fahrradständer an und verließ den Bahnhof. Als er am Sonntag gegen halb eins wieder ...

