Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Spiegelklatscher" auf der B3 - Verursacher flüchtig

Northeim (ots)

Northeim 37154 Northeim, Bundesstraße 3, Sonntag 24.08.2025, 19.05 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine unbekannte Person befuhr mit einem bislang nicht näher bekannten Pkw die Bundesstraße 3 von Sudheim in Richtung Nörten-Hardenberg und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein vor der 53-jährigen Geschädigten fahrender Pkw konnte dem Verursacher noch rechtzeitig ausweichen. Die anschließend entgegenkommende 53-jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zu einer Kollision beider linken Außenspiegel kam. Die verursachende Person setzte ihre Fahrt fort ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Die Polizei Northeim sucht nun die Person, welche dem entgegenkommenden Verursacher noch ausweichen konnte und Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

