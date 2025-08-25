PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten Pkw auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtig

Northeim (ots)

37186 Moringen, Bahnhofstraße, Freitag, 22.08.2025, 08.00 - 11.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am vergangenen Freitag zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 45-jährigen Frau. Die 45-jährige Frau hatte ihren VW Sportsvan am Freitagmorgen auf dem Parkplatz einer ortsansässigen Kindertagesstätte geparkt. Als sie gegen 11.00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie hinten rechts die Beschädigungen in Form von Verkratzungen am ihrem Fahrzeug fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 2000,00 Euro.

Die Polizei Northeim konnte an dem beschädigten Pkw rote Lackanhaftungen sichern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder einen verdächtigen roten Pkw in dem benannten Tatzeitraum wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

