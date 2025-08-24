PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Körperverletzung nach Streit um Straßenbenutzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Posthof, Samstag, 23.08.2025, 16:10 Uhr

Northeim (sb) - Ein 20-Jähriger Fahrzeugführer aus Northeim konnte die Straße Am Posthof nicht befahren, da diese durch zwei andere Pkw versperrt war. Die verantwortlichen Pkw-Führer und deren Beifahrer standen neben den Fahrzeugen und unterhielten sich. Nachdem sie keinerlei Anstalten machten die Pkw an die Seite zu fahren, damit der 20-Jährige Northeimer passieren konnte, forderte dieser die Personen auf, die Fahrzeuge an die Seite zu fahren. Anschließend kam es dann zu einem Streitgespräch in dessen Verlauf der 20-Jährige von einem der Anwesenden mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde, sodass sich dieser in ärztliche Behandlung begeben musste. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen unbekannt eingeleitet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Northeim.

