POL-NOM: Fassadenbrand bei Ausbesserungsarbeiten

37181 Hardegsen, Ortsteil Asche, Samstag, 23.08.2025, 11:45 Uhr

Hardegsen (sb) - Der Hauseigentümer führte Ausbesserungsarbeiten auf einem Balkon durch. Bei diesen Arbeiten sollte der Balkon abgedichtet werden, hierfür wurden Schweißarbeiten durchgeführt. Während der Arbeiten wurde eine Flamme hinter einer Fassadenschindel entdeckt und es kam zu einem Brand an der Hausfassade. Der Gebäudeschaden wird auf zirka fünftausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden.

