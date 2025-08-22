Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung Brunshausen, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, OT Brunshausen.

In der Nacht von Donnerstag, 21.08.2025 auf Freitag, 22.08.2025 kam es im Bereich Brunshausen Abzweigung Skulpturenweg zu einer Sachbeschädigung. Dort wurde das Schild des Klosterhofes Brunshausen durch bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden (05382/95390). Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. (Kla)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell