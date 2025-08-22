PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf - Fahren ohne gültigen Fahrschein Bahnhof Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Bahnhof, Zeit: Donnerstag, 21. August 2025 19:30 - 19:45 Uhr Nachdem ein Fahrgast gegenüber der Kontrolleurin keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, versuchte dieser, sich der Personalienfeststellung durch die Kontrolleurin zu entziehen. Hieran wurde er durch zwei Personen gehindert. Einer der Personen soll eine Uniform der Bundeswehr getragen haben. Dieser kann möglicherweise wichtige Angaben zum Tathergang machen und wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382-95390 zu melden. (Fi)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

