POL-NOM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg/ OT Parensen, L555, Donnerstag, 14.30 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Zweirad wurde eine 49-jährige Frau am Donnerstagnachmittag schwer verletzt.
Ein 38-jähriger Mann wollte von einem Firmengelände nach links auf die L555 in Richtung Parensen einbiegen und übersah dabei die von links kommende 49-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie musste in ein Göttinger Krankenhaus verbracht werden.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.
