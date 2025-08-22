PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Parensen, L555, Donnerstag, 14.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Zweirad wurde eine 49-jährige Frau am Donnerstagnachmittag schwer verletzt.

Ein 38-jähriger Mann wollte von einem Firmengelände nach links auf die L555 in Richtung Parensen einbiegen und übersah dabei die von links kommende 49-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie musste in ein Göttinger Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

