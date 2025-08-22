Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Parensen, L555, Donnerstag, 14.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Zweirad wurde eine 49-jährige Frau am Donnerstagnachmittag schwer verletzt.

Ein 38-jähriger Mann wollte von einem Firmengelände nach links auf die L555 in Richtung Parensen einbiegen und übersah dabei die von links kommende 49-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie musste in ein Göttinger Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell