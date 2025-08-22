PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Hullerser Landstraße, Do. 21.08.2025, 09:50 Uhr

Einbeck (mho)

Am Donnerstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Einbeck.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter der Wirkung von Cannabis stehen könnte.

Ein durchgeführte Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf den Wirkstoff THC.

Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:27

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Sohlinger Landstraße, (Waschpark), Mittwoch, der 20.08.2025, 06:06 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam nach nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Beeteinfassung und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:26

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Auschnippe/Wiesenstraße, Mittwoch, der 20.08.2025, 20:00 Uhr. Ein 58- jähriger PKW Fahrer aus Hardegsen und ein 20- jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhren die Auschnippe aus Richtung Sohlingen kommend in Richtung Wiesenstraße. Am Kreisel musste der 20- jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah der 58- jährige und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Am PKW des 20- jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 08:02

    POL-NOM: Vollendeter Schockanruf

    Northeim (ots) - Einbeck, Mittwoch, 15.00 - 16.00 Uhr EINBECK (Wol) Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei Einbeck und über ein vollendetes Betrugsdelikt informiert. Eine Seniorin (über 80 Jahre alt) aus Einbeck wurde gegen 15 Uhr von einem Mann angerufen. Der Mann sprach akzentfreies Hochdeutsch und gab an "Herr Bentsch" vom Gericht zu sein. Er berichtete, dass die Tochter einen Unfall verursacht hätte und dabei eine Frau verstorben sei. Um einen sofortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren