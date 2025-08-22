POL-NOM: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Hullerser Landstraße, Do. 21.08.2025, 09:50 Uhr
Einbeck (mho)
Am Donnerstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Einbeck.
Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter der Wirkung von Cannabis stehen könnte.
Ein durchgeführte Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf den Wirkstoff THC.
Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
