POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht
Uslar (ots)
Uslar, (go), Sohlinger Landstraße, (Waschpark), Mittwoch, der 20.08.2025, 06:06 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam nach nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Beeteinfassung und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell