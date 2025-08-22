PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von Bremspedal gerutscht und Verkehrsunfall verursacht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Mühlenbergstraße, Do. 21.08.2025, 16:55 Uhr

Einbeck (mho)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei Einbeck zu einem Verkehrsunfall gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 85-jähriger Pkw-Führer aus Einbeck mit seinem Fahrzeug einparken. Hierbei rutschte er vom Bremspedal und berührte das Gaspedal. Dadurch überfuhr das Fahrzeug ein Steinbeet und kollidierte anschließend mit einer Hausfassade.

Durch den Zusammenstoß wurde die 83-jährige Beifahrerin aus Einbeck leicht verletzt. Sie begab sich im Anschluss eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Verursacher wurde nicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Es entstand Gesamtschaden i.H.v. 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

