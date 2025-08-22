Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Walter-Poser-Straße, 20.08.2025, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Einbeck (mho)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch in Einbeck.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher auf unbekannte Art und Weise den geparkten Pkw VW eines 39-jährigen aus Einbeck.

Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell