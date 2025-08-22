POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Walter-Poser-Straße, 20.08.2025, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Einbeck (mho)
Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch in Einbeck.
Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher auf unbekannte Art und Weise den geparkten Pkw VW eines 39-jährigen aus Einbeck.
Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.
Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell