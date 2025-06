POL-SI: 44-Jähriger nach Motorradunfall lebensgefährlich verletzt mit Rettungshubschrauber weggeflogen -#polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Bad Berleburg - Richstein (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer ist es am gestrigen Donnerstag (19. Juni) gekommen. Gegen 13:34 Uhr waren ein 44-Jähriger aus Leichlingen und sein Bekannter mit ihren Motorrädern unterwegs. Auf der Kreisstraße K 53 zwischen Bad Laasphe und dem Bad Berleburger Ortsteil Richstein ist es dann zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam der 44-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Zeugen war er vor dem Kurvenbeginn bereits sehr weit rechts gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste er dann seine Maschine ab und kam in der Folge nach rechts von der Straße ab. In der Folge touchierte er zunächst einen Telefonmast und kollidierte anschließend mit einem Drahtseil, der zur Abspannung des Mastes diente. Hierbei zog sich der Leichlinger schwerste Verletzungen im Bereich der Beine zu. Der Freund war bereits ein Stück vorausgefahren und hatte zunächst den Unfall nicht mitbekommen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der hinter dem 44-Jährigen herfuhr, wählte schnell den Notruf und leistete sofort Erste Hilfe.

Die Bad Berleburger Polizei wurde infolge der schweren Unfallfolgen durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis vor Ort unterstützt.

Der 44-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach aktuellem Kenntnisstand hat sich sein Gesundheitszustand stabilisiert und es besteht derzeit keine Lebensgefahr mehr. Gleichwohl gilt er als schwerstverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass ein Fahrfehler (Verbremsen) unfallursächlich war.

