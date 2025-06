Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Spritztour mit Motorrad nach Grillfeier endet mit schwerem Verkehrsunfall - 19-Jähriger schwebt in Lebensgefahr -#polsiwi

Freudenberg-Lindenberg (ots)

Am späten Mittwochabend (18. Juni) ist ein 19-Jähriger mit einem sogenannten Leichtkraftrad schwer verunfallt. Infolge des Unfalles schwebt er nach wie vor in Lebensgefahr. Der Unfall fand bei einer Spritztour statt, die offenbar eine spontane Idee im Rahmen einer Grillfeier war.

Gegen kurz vor 22:00 Uhr erhielt die Polizei über die Kreisleitstelle der Feuerwehr die Information, dass es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers in Freudenberg - Lindenberg in der Straße "An der Autobahn" gekommen sei. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei machten sich sofort auf den Weg. Die Unfallaufnahme ergab, dass ein 19-Jähriger im Rahmen einer Grillfeier offenbar spontan die Idee hatte, eine Spritztour mit einem vor Ort befindlichen Leichtkraftrad (125er) trotz vorangegangenem Alkoholkonsum zu machen. Laut Zeugen war er dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung eines Wendehammers gefahren. Dort verlor er die Kontrolle über das motorisierte Zweirad und stürzte. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Heranwachsende hatte zum Unfallzeitpunkt weder einen Motorradhelm noch sonstige Schutzbekleidung getragen. Zudem ist er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus. Die Einsatzkräfte stellten die 125er sowie das Mobiltelefon sicher. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an, die dann im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Aufgrund der schweren Unfallfolgen erhielt die Siegener Polizei bei der Unfallaufnahme durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Dortmund. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Gerade im Hinblick auf die dramatischen Unfallfolgen appelliert die Polizei: "Wenn Alkohol im Spiel ist, lassen Sie das Fahrzeug stehen, denn keine Feier sollte so enden."

