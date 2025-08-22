Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung und Hausfriedensbruch, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Auf der Höhe, Zeit: Mittwoch, 20. August 2025 10:45-11:30 Uhr Im Rahmen von zivilrechtlichen Streitigkeiten kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Parteien. In Folge dessen wird eine Person leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Eine weibliche, blonde PKW-Fahrerin könnte dies beobachtet haben und kann möglicherweise wichtige Angaben zum Tathergang machen. Diese, sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden hiermit gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382-95390 zu melden. (Fi)

