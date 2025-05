Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Landes- und Bundespolizei erfolgreich auf gemeinsamer Streife

Neumünster (ots)

Am Donnerstag (15.05.2025) bestreiften Polizeibeamte des Brennpunktdienst des Polizeireviers Neumünster und des Bundespolizeireviers am Bahnhof Neumünster in zivil gemeinsam den Bahnhof und das umliegende Umfeld.

Hierbei wurden sie auf dem Bahnsteig auf einen Mann aufmerksam, der sich mit griechischen Dokumenten auswies. Bei der Inaugenscheinnahme stellten die Beamten sofort Unregelmäßigkeiten an der Identitätskarte und dem Führerschein fest. Eine Überprüfung auf dem Bundespolizeirevier bestätigte die Vermutung. Die Dokumente waren eine Totalfälschung. Unter seinen richtigen Personalien wurde der 43-jährige Mann mit Haftbefehl von einer Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aus 2021 gesucht. Er hatte noch seine Geldstrafe in Höhe von 1200,- Euro zu zahlen. Dieses konnte er jetzt und entging so einem JVA Aufenthalt von 40 Tagen. Da er zudem kein Aufenthaltsrecht für Deutschland besaß, wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen Urkundenfälschung gegen ihn eingeleitet und die Dokumente sichergestellt. Ein beschleunigtes Verfahren zwecks Aufenthaltsbeendigung wurde eingeleitet.

Nur kurze Zeit später erkannte eine Streife einen einschlägig polizeilich bekannten Mann beim Handeltreiben mit Kokain. Der 20-Jährige wurde festgenommen. Ihn suchten etliche Staatsanwaltschaften bereits zur Aufenthaltsermittlung. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn und den Ankäufer gefertigt. Zwecks Zuziehung eines Rechtsbeistandes erschien die Freundin des 20-Jährigen auf der Wache. Da auch die Frau Kokain bei sich hatte, wurde gegen sie ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Im weiteren Verlauf der gemeinsamen Streifentätigkeit stellten die Landes- und Bundespolizisten noch bei zwei Männern Diebesgut in Form von hochwertiger Kleidung sicher. Bei der Durchsetzung eines Platzverweises gegen einen der Männer kam es dann zum Widerstand gegen die Beamten, der ebenfalls zur Anzeige gebracht wurde.

In der Holstengalerie wurde ein Pärchen beim Diebstahl von Lebensmittel auf frischer Tat ertappt. Auch gegen sie wurden Anzeigen gefertigt.

Ein vorbeifahrender Mann auf einem E-Scooter konnte nicht die nötige Versicherung für das Gefährt nachweisen. Er erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und musste schieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell