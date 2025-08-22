POL-NOM: Versuchter Einbruch

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg/ OT Parensen, L555, Donnerstag, 14.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Zweirad wurde eine 49-jährige Frau am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Ein 38-jähriger Mann wollte von einem Firmengelände nach links auf die L555 in Richtung Parensen einbiegen und übersah dabei die von links kommende 49-jährige Radfahrerin. Es kam zum ...

