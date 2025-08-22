PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Uslar (ots)

USLAR-ESCHERSHAUSEN (ke) Schmiedestraße, zwischen dem 20.08.25, 23:30 Uhr und dem 21.08.2025, 14:56 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten, durch aufhebeln der Eingangstür, in das Zweifamilienhaus eines 62-jährigen Hausbesitzers zu gelangen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 800 EUR. Hinweise Hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

