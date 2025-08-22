POL-NOM: Versuchter Einbruch
Uslar (ots)
USLAR-ESCHERSHAUSEN (ke) Schmiedestraße, zwischen dem 20.08.25, 23:30 Uhr und dem 21.08.2025, 14:56 Uhr
Bislang unbekannte Täter versuchten, durch aufhebeln der Eingangstür, in das Zweifamilienhaus eines 62-jährigen Hausbesitzers zu gelangen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 800 EUR. Hinweise Hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060
