Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Corsa beschädigt?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Mittwoch vom Bahnhof in Enkenbach-Alsenborn gemeldet. Ein 19-jähriger Mann stellte am Dienstag gegen 7 Uhr seinen blauen Opel Corsa auf dem dortigen Parkplatz ab. Als er um 16:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er eine Delle und mehrere Kratzer an der hinteren, linken Fahrzeugseite. Der Schaden beträgt circa 1.800 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es momentan nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell