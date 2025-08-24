PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletzten

Einbeck (ots)

37574 Einbeck - Naensen, An der Bundesstraße, Kreuzung K656/Masswelle

Freitag, 22.08.2025, gegen 16:50 Uhr

EINBECK (schu)

Eine 47-jährige Einbeckerin befuhr mit ihrem VW die K656 aus Stroit kommend und beabsichtigte den Kreuzungsbereich An der Bundesstraße / Masswelle in Richtung Masswelle zu queren.

Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 33-jährigen aus Rotenburg a. d. Fulda, welcher mit seinem Renault die Straße An der Bundesstraße aus Mühlenbeck kommend in Richtung Alfeld befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei der Renault des 33-jährigen auf eine Verkehrsinsel geschleudert wurde. Der Renault war anschließend nicht mehr farbereit und wurde abgeschleppt.

Der 33-jährige Rotenburger wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An beiden Pkw entstand Sachschaden i.H.v. ca. 9.000,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

