Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hohnstedt, Samstag, 23.08.2025, 23:45 Uhr

Northeim (sb) - Nachdem der Einsatzzentrale der Polizei ein betrunkener Radfahrer im Bereich der Ortschaft Hohnstedt gemeldet wurde konnte ein 61-Jähriger Ahlshäuser fußläufig ein Fahrrad schiebend von der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen werden. Während der anschließenden Kontrolle verhielt sich der stark alkoholisierte 61-Jährige äußertes aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Er beleidigte und bedrohte diese. Nachdem er mit geballter Faust auf eine Polizeibeamtin zuging wurde er zu Boden gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen der genannten Straftaten wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell