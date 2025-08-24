PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hohnstedt, Samstag, 23.08.2025, 23:45 Uhr

Northeim (sb) - Nachdem der Einsatzzentrale der Polizei ein betrunkener Radfahrer im Bereich der Ortschaft Hohnstedt gemeldet wurde konnte ein 61-Jähriger Ahlshäuser fußläufig ein Fahrrad schiebend von der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen werden. Während der anschließenden Kontrolle verhielt sich der stark alkoholisierte 61-Jährige äußertes aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Er beleidigte und bedrohte diese. Nachdem er mit geballter Faust auf eine Polizeibeamtin zuging wurde er zu Boden gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen der genannten Straftaten wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 14:07

    POL-NOM: Körperverletzung nach Streit um Straßenbenutzung

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Posthof, Samstag, 23.08.2025, 16:10 Uhr Northeim (sb) - Ein 20-Jähriger Fahrzeugführer aus Northeim konnte die Straße Am Posthof nicht befahren, da diese durch zwei andere Pkw versperrt war. Die verantwortlichen Pkw-Führer und deren Beifahrer standen neben den Fahrzeugen und unterhielten sich. Nachdem sie keinerlei Anstalten machten die Pkw an die Seite zu fahren, damit der ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 14:04

    POL-NOM: Fassadenbrand bei Ausbesserungsarbeiten

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Ortsteil Asche, Samstag, 23.08.2025, 11:45 Uhr Hardegsen (sb) - Der Hauseigentümer führte Ausbesserungsarbeiten auf einem Balkon durch. Bei diesen Arbeiten sollte der Balkon abgedichtet werden, hierfür wurden Schweißarbeiten durchgeführt. Während der Arbeiten wurde eine Flamme hinter einer Fassadenschindel entdeckt und es kam zu einem Brand an der Hausfassade. Der Gebäudeschaden ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 19:39

    POL-NOM: Sachbeschädigung Brunshausen, Zeugenaufruf

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, OT Brunshausen. In der Nacht von Donnerstag, 21.08.2025 auf Freitag, 22.08.2025 kam es im Bereich Brunshausen Abzweigung Skulpturenweg zu einer Sachbeschädigung. Dort wurde das Schild des Klosterhofes Brunshausen durch bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren