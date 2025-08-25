PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Mann kam Platzverweis nicht nach - Nacht im Gewahrsam

Northeim (ots)

37154 Northeim, Vogts Teich, Sonntag, 24.08.2025, 04.41 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am vergangenen Sonntag wurde der Polizei Northeim eine Ruhestörung durch lautes Geschrei auf einem Spielplatz an der o.g. Örtlichkeit gemeldet. Die eingesetzten Beamten trafen dort auf eine mehrköpfige Personengruppe. Eine Person aus dieser Gruppe, ein 21-jähriger Mann, verweigerte zunächst gegenüber den Beamten die Herausgabe seiner Personalien. Im weiteren Verlauf kam der alkoholisierte Mann dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und zeigte sich zunehmend aggressiv. Er wurde folglich in Gewahrsam genommen, wobei er Widerstand leistete. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der junge Mann muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

