Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verschlossener E-Scooter entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Samstag, 23.08.2025, 17.30 Uhr - Sonntag, 24.08.2025, 00.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es im Tatzeitraum vom Samstagnachmittag bis Sonntagnacht am Bahnhof in Northeim. Der 18-jährige Geschädigte schloss seinen E-Scooter ordnungsgemäß an einem Fahrradständer an und verließ den Bahnhof. Als er am Sonntag gegen halb eins wieder zurückkehrte, stellte er das Fehlen seines E-Scooters samt Schloss fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell