Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Alleestraße, Bella Clava, Freitag, der 22.08.2025, 15:20 Uhr. Eine 47-jährige befuhr mit ihrem Pkw die Alleestraße in Uslar in Fahrtrichtung Bella Clava. In Höhe der Stadtwerke musste diese verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender, bislang unbekannter Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und touchierte bei einem Ausweichmanöver das Fahrzeugheck des vorausfahrenden Pkw. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW der 47- jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

