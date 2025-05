LPI-J: Garagenkomplex beschädigt

Jena (ots) - Zu einem erheblichen Schaden ist es in der Nacht zum Mittwoch am Objekt einer Burschenschaft in der Seidelstraße gekommen. Unbekannte beschmierten die Fassade großflächig mit weißer Farbe, ohne eine konkrete Symbolik oder Worte darzustellen. Durch die Tathandlung entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Straftat dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr