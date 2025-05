LPI-J: Gebäudefassade beschmiert

Niedertrebra (ots) - In Obertrebra kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Als an einer Kreuzung ein LKW nach links, in Richtung Niedertrebra abbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten PKW und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils mindestens 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und beide Fahrer kamen mit einem Schrecken davon. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr