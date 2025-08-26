Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführerin übersieht Fußgängerin

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 25.08.2025, 09.00 Uhr

NORTHEIM (mil)-

Eine 30-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Am Münster. Auf Höhe der Einmündung zum Zwinger übersah sie die in gleiche Richtung laufende 30-jährige Fußgängerin, welche auf Grund einer Baustelle statt auf dem Bürgersteig, auf der Fahrbahn lief. Die Autofahrerin touchierte mit dem Außenspiegel ihres Autos die Fußgängerin, welche durch den Zusammenstoß leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt wird.

Am Auto entstand kein Schaden.

