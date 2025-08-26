Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Heckenbecker Straße, Höhe der dortigen Bushaltestelle, Zeit: Montag, 25.08.2025, 13:20 Uhr

Eine 38-jährige Bad Gandersheim fuhr mit ihrem grauen Ford Transit die Heckenbecker Straße in Fahrtrichtung Heckenbeck. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle, kurz vor dem Ortsausgang, überquert ein augenscheinlich minderjähriger Junge die Straße von links nach rechts, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Verkehrsteilnehmerin muss, um einen Zusammenstoß mit dem Jungen zu vermeiden, ausweichen und kommt dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem die PKW-Führerin ihren Wagen stoppen konnte, habe das Kind bereits den Unfallort in unbekannter Richtung verlassen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (geh)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell