Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 26-Jähriger nach Wohnungsdurchsuchung in Untersuchungshaft

Lützow (ots)

Am 25. März 2025 führten Ermittler der Kriminalpolizei Gadebusch aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses eine Durchsuchung in der Wohnung eines 26-jährigen Mannes in Lützow durch.

Im Rahmen dieser Durchsuchung fanden die eingesetzten Beamten neben einer nicht unerheblichen Menge Betäubungsmittel (Kokain und Amphetamin), Cannabisprodukte, händlerübliche Utensilien sowie eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente. Der Beschuldigte wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin am 26. März 2025 Haftbefehl gegen den 26-Jährigen erlassen und den Vollzug angeordnet.

Die Ermittlungen dauern an. Auf die Unschuldsvermutung wird hingewiesen.

