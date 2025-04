POL-HRO: 45-Jähriger in Rostock Lütten Klein nach Streitigkeiten angegriffen und beraubt

Lübtheen (ots) - In Lübtheen ist es am gestrigen frühen Abend zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es gegen 17.30 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu einem Fehler beim Einscheren in den Verkehr durch eine 34 Jahre alte Frau. Sie übersah einen Motorradfahrer, es kam zu einer Kollision. Der 24-jährige Kradfahrer kam zu Fall und wurde an der Schulter und ...

mehr