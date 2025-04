POL-HRO: Autodiebe im Landkreis Ludwigslust-Parchim unterwegs

Schönberg (ots) - Nachdem Unbekannte am zurückliegendem Wochenende in einen Friseursalon in Schönberg eingebrochen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum vom 29. März bis zum 01. April 2025 Zutritt zu einem Friseursalon Am Markt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Arbeitsmittel im Gesamtwert von circa ...

