Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzter Motorradfahrer flüchtet vom Unfallort

Lübtheen (ots)

In Lübtheen ist es am gestrigen frühen Abend zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es gegen 17.30 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu einem Fehler beim Einscheren in den Verkehr durch eine 34 Jahre alte Frau. Sie übersah einen Motorradfahrer, es kam zu einer Kollision. Der 24-jährige Kradfahrer kam zu Fall und wurde an der Schulter und dem Knie verletzt. Er lehnte jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Während der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeikräfte entfernte sich der verletzte Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Ermittlungen ergaben, dass seine Maschine nicht zugelassen und der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er begab sich eigenständig in medizinische Behandlung. Gegen ihn und auch gegen die Unfallverursacherin wurden entsprechende Anzeigen gestellt.

